Coppa Italia, Roma, Coppa del Re e Nba: le ultimissime

Questa sera si gioca l’ultimo quarto di Coppa Italia in programma. Emergenza in difesa per Thiago Motta, nel quarto di finale di Coppa Italia con l'Empoli. Stringe i denti Cambiaso che non è al meglio. Al centro della difesa Gatti costretto agli straordinari: Vlahovic confermato centravanti dopo il gol al Cagliari, con lui anche Kolo Muani. A centrocampo ballottaggio Locatelli/Koopmeiners con il primo favorito. Nell'Empoli ancora Kouamé supportato da Colombo con un modulo più vicino a un 3-5-2. In difesa torna Ismajli.

Anche ieri Artem Dovbyk non si è allenato per il problema al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida col Porto di ritorno e anche quella di lunedì col Monza. Oggi giornata libera per la squadra dopo le fatiche tra coppa e campionato, la situazione del centravanti ucraino andrà monitorata giovedì alla ripresa degli allenamenti.

Semifinale d'andata di Coppa del Re spettacolare all'Olimpico di Montjuic tra il Barça e l'Atletico Madrid. Finisce con otto reti, tante occasioni e un'incredibile altalena di emozioni, per un pirotecnico pari che lascia tutto aperto in vista del retour-match in programma al Wanda Metropolitano il prossimo 2 aprile.

Cleveland continua a dettare legge a Est, Boston insegue mentre Luka Doncic è il grande protagonista della vittoria dei Lakers nella prima sfida da ex contro Dallas. Ottavo successo consecutivo per i Cavs, che tempestano di triple (19/32) Orlando e passano al Kia Center per 122-82.