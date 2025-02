Coppa Italia, Roma, Berrettini e Nardi: le ultimissime

Clamoroso all'Allianz Stadium: l'Empoli elimina la Juve ai rigori nei quarti di Coppa Italia e per la prima volta nella sua storia raggiunge la semifinale. Sfiderà il Bologna. Per i bianconeri è un vero disastro, una sconfitta pesantissima, agghiacciante considerando che l'Empoli in stagione ha perso 13 volte subendo 43 gol.

L'entusiasmo a Roma è più vivo che mai per la gara di Europa League contro l'Athletic Bilbao. La fase d'acquisto per gli abbonati alle partite di campionato è partita già lunedì, mentre per gli abbonati alle partite di Europa League la vendita è iniziata oggi e ha mandato in tilt il sito ufficiale del club. I troppi tifosi collegati alla piattaforma per acquistare i biglietti della partita d'andata hanno fatto crashare il sito rendendolo inaccessibile temporaneamente.

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai. Dopo il debutto positivo contro Gael Monfils (battuto in due set 7-5, 6-4), il tennista romano supera l'australiano Christopher O’Connell nel secondo turno del torneo negli Emirati Arabi Uniti con il punteggio di 7-6 (2), 6-2 dopo un'ora e 32' di partita. L'azzurro si giocherà l'accesso alla semifinale contro il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov.

Luca Nardi, numero 79 del ranking Atp, vola ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai, battuto sul campo numero 1 in due set (6-4, 7-6) il belga Zizou Bergs (n. 56). Il tennista azzurro, ora, sfiderà per un posto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut o il francese Quentin Halys.