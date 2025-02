Zeman, Mourinho, Napoli-Inter e Zverev: le ultimissime

Ore di apprensione per Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio tra le altre, ricoverato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un'ischemia cerebrale. Il 77enne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica dopo aver manifestato sintomi preoccupanti.

Quattro giornate di squalifica per José Mourinho. È quanto ha deciso la federazione turca dopo la bufera che si è scatenata, in seguito al derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, per le dichiarazioni dell'allenatore portoghese. Mourinho ha preso due giornate per la presunta, folle accusa di razzismo: ha detto ai componenti della panchina della Gala che "saltavano come scimmie" ma non c'era alcun intento razzista nelle sue parole. Altre due giornate sono arrivate per quanto detto dal portoghese al quarto uomo turco.

Sarà Daniele Doveri l’arbitro della supersfida del Maradona fra il Napoli e l’Inter, sabato pomeriggio alle 18. ll Napoli è la seconda squadra incrociata più volte, 29 (22 vittorie, 10 pari e 7 ko), l’Inter la prima, con 33 precedenti (14 vittorie, 10 pari e 9 ko).

Inizio sorprendente al torneo Atp 500 di Acapulco in Messico: escono subito Alexander Zverev, Casper Ruud, Tommy Paul, Holger Rune e Ben Shelton. Il tedesco, che rende così più difficile la sua rincorsa su Jannik Sinner per conquistare la vetta della classifica Atp, è stato battuto dal 19enne statunitense Learner Tien, n. 83 al mondo, per 6-3, 6-4.