Bologna-Milan, Berrettini, Juve e Inter: le ultimissime

Allo stadio Dall'Ara è stata la notte di Bologna-Milan, gara valida per il recupero della nona giornata di Serie A. Gli uomini di Italiano hanno vinto 2-1 grazie ai gol nella ripresa di Castro al 48' e Ndoye all'82', che hanno reso vano il momentaneo vantaggio degli ospiti, firmato da Leao al 43'. I rossoblù hanno vinto lo scontro diretto in chiave Europa: sono sesti in solitaria a quota 44 punti, tre in più dei rossoneri.

Si chiude ai quarti di finale l'esperienza di Matteo Berrettini al torneo Atp 500 di Dubai. L'azzurro, numero 30 del mondo, cade sul cemento sotto i colpi del greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del mondo e 4 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-5), 1-6, 6-4 in poco meno di due ore di gioco.

La Juve avanti con Thiago Motta, Giuntoli toglie ogni dubbio. Il dt bianconero a Sky ha confermato la piena fiducia all'allenatore all'indomani del disastro in Coppa Italia e dell'eliminazione per mano dell'Empoli nei quarti di finale. "È inaccettabile, con Ferrero, Scanavino e il mister abbiamo incontrato la squadra e abbiamo parlato, siamo tutti convinti di fare di più per centrare l'obiettivo Champions. Motta non è in discussione".

Si ferma Matteo Darmian, uscito per infortunio martedì scorso, al 24' del primo tempo del match di Coppa Italia vinto dalla sua Inter, per 2-0, contro la Lazio. L'esterno nerazzurro si è sottoposto ad esami medici che hanno confermato l'esistenza di uno stiramento, che costringerà il calciatore a fermarsi fino alla sosta di metà marzo. Darmian salterà così le partite contro Napoli, Feyenoord (andata e ritorno in Champions), Monza e Atalanta.