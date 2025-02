Fiorentina-Lecce, Milan, Mourinho e basket: le ultimissime 

Inizia stasera la 27esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Fiorentina e Lecce, queste le probabili formazioni. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Parisi; Beltran. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Baschirotto, Jean, Guilbert; Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Rafia, Banda; Krstovic.

Nuova sconfitta per il Milan, che cade nel recupero di campionato con il Bologna e vede allontanarsi, forse definitivamente, l'obiettivo del quarto posto. Nel post partita Conceicao si è così sfogato di fronte ai giornalisti:"Io e il mio staff diamo il massimo, sento sempre parlare di me e della possibilità che possa andare via. Se la società mi manda via non voglio neanche un euro, non mi importa. Mi dispiace però perché vengo poco rispettato e sento interviste di altri allenatori durante alla partita. Non vengo dal niente, ho battuto Sarri, Pioli e Di Francesco in Europa, solo con l'Inter ho perso in Europa e ho vinto 13 trofei in Portogallo. Voglio rispetto come persona perché ho famiglia.

Mourinho ha acceso le polemiche dopo le dichiarazioni nel post partita nel derby contro il Galatasaray. L'accusa del tecnico portoghese verso l'atteggiamento dei propri avversari, è stata strumentalizzata e usata ad arte contro di lui: alla fine è stato squalificato per quattro turni, Per esprimere piena solidarietà al tecnico, un tifoso del Fenerbahçe ha deciso di tatuarsi sulla fronte il volto di Josè Mourinho, ingiustamente accusato di razzismo.

Vittoria fondamentale per l'Olimpia Milano che fa un altro passo verso il post-season di Eurolega. Nel 27° turno della massima competizione continentale per club, i campioni d'Italia in carica battono 86-80 il Monaco tra le mura amiche del Forum e centrano il terzo successo nelle ultime quattro gare, il numero 15 in stagione. Decisivo Nikola Mirotic, top scorer della partita con 22 punti, e Shavon Shields (19 punti a referto). Ai monegaschi non bastano invece i 16 punti di Okobo e i 15 punti del grande ex di serata, Mike James.