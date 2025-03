Atalanta-Venezia, Napoli-Inter, Fiorentina e Mondiale Sci: le ultimissime

Il sabato di Serie A si apre con la sfida tra Atalanta e Venezia, queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

Alle 18 riflettori puntati sul big match tra Napoli e Inter, queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. A. Conte. INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. All. S. Inzaghi.

La Fiorentina di Raffaele Palladino ha riassaporato il gusto della vittoria nell'anticipo del Franchi, superando di misura il Lecce di Marco Giampaolo, ma ha perso due pedine importanti in vista della prossima trasferta di Napoli. Al Maradona, infatti, non ci saranno gli squalificati Zaniolo e Mandragora.

Altra sfida sulle nevi norvegesi di KvitFjell dove Federica Brignone guadagna altri punti preziosi in classifica sull'elvetica Lara Gut-Behrami. L'azzurra chiude al quarto posto, alle spalle della tedesca Emma Aicher che centra la prima vittoria in carriera in discesa libera precedendo la statunitense Lauren Macuga e sull'austriaca Cornelia Huetter. Quinto posto per Laura Pirovano, sesto posto per Sofia Goggia.