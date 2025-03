Bologna-Cagliari, Genoa-Empoli, Roma-Como e Juve: le ultimissime

Entusiasmo alle stelle in casa Bologna, a pochi giorni dalla vittoria contro il Milan. Oggi se la vedrà col Cagliari alle 15, ecco le probabili formazioni: BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Luvumbo; Viola; Piccoli.

Steso orario per Genoa-Empoli, queste le probabili formazioni: GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Junior Messias, Miretti; Pinamonti. EMPOLI (3-1-4-2): Vasquez; Goglichidze, De Sciglio, Cacace; Grassi; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Esposito.

Alle 18 all'Olimpico la Roma ospita il Como. Queste le probabili formazioni: ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov. COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

Prima l'eliminazione in Champions League, poi quella in Coppa Italia per mano dell'Empoli: il pubblico juventino è in fermento e protesta contro la squadra e la dirigenza. In un duro comunicato, la parte più calda del tifo bianconero ha annunciato la contestazione: "Noi siamo quelli che Vi seguono ovunque, abbiamo sempre in testa la Juventus, pioggia, neve, ghiaccio, sole, siamo sempre presenti, vi abbiamo dato fiducia volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici. Purtroppo oggi siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile".