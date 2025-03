Juve-Verona, Di Canio, Champions League e tennis: le ultimissime

Monday night estremamente significativo per la Juve che alle 20.45 ospiterà il Verona. Queste le probabili formazioni: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr.

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha criticato il Milan, uscito sconfitto per 2-1 dalla gara del Meazza contro la Lazio: "Mi sembra impossibile che Conceicao possa sistemare i problemi. I rapporti si sono deteriorati da subito, fin dai primi giorni. Guardate Joao Felix, in campo a prescindere anche se non rende. È una caduta libera totale, è molto difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano scelte forti e coraggiose. L'ambiente e l'etica sono un disastro".

Il Feyenoord si potrà concentrare solamente sul doppio scontro con l'Inter per i prossimi dieci giorni. Perché la federazione olandese ha concesso lo spostamento della partita con il Groningen al prossimo 2 di aprile, con sei giorni di riposo fra le due partite contro i nerazzurri. Una scelta che fa discutere ma che è prevista dall'Eredivisie, a patto che il comune dia il proprio benestare. Cosa che non è successa all'Ajax, per esempio: la squadra di Farioli ha chiesto la medesima cosa, ma il comune di Zwolle ha deciso di non assecondare la richiesta dei biancorossi.

Termina alle qualificazioni l'avventura di Sara Errani al "BNP Paribas Open", terzo Wta 1000 stagionale che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Nella notte italiana la n.117 del ranking e unica azzurra presente nelle qualificazioni, è stata battuta al primo turno per 6-3, 6-4, dopo un'ora e 25 minuti di gioco, dalla spagnola Cristina Bucsa, n.99 del ranking.