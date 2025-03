Friedkin, Maratona di Roma, Mondiali Sci e Nba: le ultimissime

Anora trionfa agli Oscar 2025 e con lei anche i Friedkin. Il lungometraggio prodotto da Neon, uno dei brand del gruppo controllato dai proprietari della Roma, la fa da padrone nella serata più importante per il cinema americano e non solo raccogliendo cinque statuette su sei nomination, compresa quella di miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista.

"Vediamo, ci sta lavorando il prefetto. Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che ci sia una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all'organizzazione di grandi eventi c'è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza". Così a Radio Roma Sound Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha risposto alla domanda se fosse preoccupato per la concomitanza della Maratona di Roma con la partita di calcio Roma-Cagliari, che si svolgerà domenica 16 marzo alle 15 allo stadio Olimpico.

Immensa Federica Brignone: l'azzurra vince il SuperG di Kvitfjell, in Norvegia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. In tempo record, la campionessa valdostana precede di un soffio (+0.06) la svizzera Lara Gut Behrami e di +0.09 l'altra azzurra Sofia Goggia.

Gioia Lakers nel derby di Los Angeles. Nella notte Nba (sei le gare disputate) i gialloviola di coach Redick piegano i cugini dei Clippers per 108-102: decisivo Luka Doncic, autore di 29 punti, 6 rimbalzi e ben 9 assist. In doppia cifra anche Knecht (19), l'eterno LeBron James (17) e Finney-Smith (11).