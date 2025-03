Champions League, Lazio, Milan ed Europa League: le ultimissime

Va al Real Madrid l'andata dell'euroderby degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico di Simeone. La squadra di Ancelotti si impone 2-1 al Bernabéu: decisive le reti di Rodrygo e dell'ex Milan Brahim Diaz. Per i 'Colchoneros' a segno Alvarez con una magia. Nelle altre gare del martedì di Champions League, spicca il clamoroso 7-1 con il quale l'Arsenal travolge il Psv: segna anche Riccardo Calafiori, al suo primo gol in Champions League. Tris dell'Aston Villa (3-1 al Bruges), 1-1 tra Borussia Dortmund e Lilla..

La Lazio rischia di dover rinunciare a Mattia Zaccagni nell'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 6 marzo alle 21 in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Il capitano dei biancocelesti, grande protagonista in campionato nella vittoria di San Siro contro il Milan, potrebbe essere costretto a saltare il match a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi.

Una giornata di squalifica per Mike Maignan: è uno dei verdetti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha reso noti i provvedimenti relativi alla 27ª giornata di Serie A. Il portiere del Milan, che non era stato sanzionato neanche con un'ammonizione durante la partita persa 2-1 contro la Lazio, è stato fermato per un turno, più 15mila euro di ammenda "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Mancano solo due giorni alla sfida tra Roma e Athletic Bilbao valida per l'andata degli ottavi di Europa League ed Ernesto Valverde oggi ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta dell'Olimpico. L'attesa era soprattutto per la scelta su Oihan Sancet, trequartista e capocannoniere dei baschi con 16 gol in stagione che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il tecnico dell'Athletic ha deciso di convocarlo ma, secondo Marca, l'infortunio muscolare non è ancora del tutto guarito e il suo recupero non verrà forzato, quindi è molto probabile che non giochi a Roma per essere pronto per la gara di ritorno.