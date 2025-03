Bruno Pizzul, Lazio, Inter e Nba: le ultimissime

È morto all'ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, storico telecronista della Rai e figura importante del giornalismo sportivo italiano. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Nato a Udine l'8 marzo 1938, laureato in Giurisprudenza, Pizzul è stato il commentatore delle partite della nazionale dal 1986 fino al 2002.

La Lazio sta studiando un piano che consenta di chiudere il riscatto di Nuno Tavares ad inizio giugno, nella finestra extra di mercato, una novità del prossimo anno. Il patto con l’Arsenal prevede il pagamento di Tavares per soli 5 milioni, una bazzecola rispetto al valore attuale. I Gunners però hanno il diritto al 40% su un eventuale prossima rivendita.

Buona notizie per Sommer: il portiere svizzero si è allenato ad Appiano, in anticipo sui tempi di recupero dall'infortunio, ed è a Rotterdam con la squadra. Inzaghi però conferma Martinez titolare in porta. Nerazzurri senza 4 esterni sui 5 a disposizione, con Bastoni come esterno sinistro e Dumfries a destra. In difesa assieme a De Vrij e Acerbi ci sarà Pavard. A centrocampo Asllani e Zielinski in vantaggio su Calhanoglu e Mkitharyan.

Il cestista 40enne LeBron James dei Los Angeles Lakers ha superato lo soglia dei 50.000 punti in Nba tra stagione regolare e playoff, primo cestista a riuscire in tale impresa nella lega di basket nordamericana. James ha raggiunto l'impresa segnando in casa con i Lakers contro i New Orleans Pelicans