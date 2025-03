Roma, Lazio, Fiorentina e Indian Wells: le ultimissime

Europa League, niente derby, agli ottavi di finale sarà Roma-Athletic Bilbao. Olimpico pronto ad ospitare uno dei match più importanti dei giallorossi, che dovrebbero presentarsi in campo così: ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Notte europea anche per la Lazio che a Plzen, in Repubblica Ceca, dovrebbe schierare questa formazione titolare. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

Dall'Europa League alla Conference League, dove alle 18.45 scenderà in campo la Fiorentina in casa del Panathinaikos. Questa la probabile formazione viola. FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Zaniolo.

Esordio negativo per Flavio Cobolli e Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. I due azzurri sono stati eliminati al primo turno del torneo californiano. Per il tennista romano, che non vince una gara dalla United Cup, continua il momento negativo. Debilitato da una sindrome influenzale, Cobolli è stato battuto in tre set dallo statunitense Colton Smith, numero 261 della classifica Atp e proveniente dalle qualificazioni. Il tennista romano, arrivato alla settima sconfitta consecutiva, ha ceduto in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 6-2.