Cagliari-Genoa, Indian Wells, Italia ed Hernanes: le ultimissime

La 28sima giornata di Serie A prende il via con l'anticipo delle 20.45 tra Cagliari e Genoa, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Coman; Piccoli. GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Junior Messias, Miretti; Pinamonti.

Gioie e delusioni per il tennis azzurro nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (cemento), in California, dove Matteo Arnaldi e Matteo Gigante vanno avanti mentre sono stati subito eliminati Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri così come hanno perso al debutto nel doppio femminile le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.

Matteo Politano, entrato nella lista dei preconvocati, è sempre più vicino al ritorno in Nazionale. Spalletti quasi certamente lo inserirà nell’elenco dei 25, in previsione dei quarti di Nations League con la Germania, che verrà diramato venerdì 14 marzo, a 72 ore dal raduno della Pinetina. Lucio aveva svelato i suoi orientamenti nell’incontro organizzato a Montaione.

Hernanes squalificato per otto giornate. Il centrocampista brasiliano ex Inter, Juve e Lazio, alla soglia dei quarant'anni è ancora protagonista in campo. "Il Profeta" , dopo l'addio al professionismo, si è stabilito in Piemonte, dove è diventato un imprenditore vinicolo, oltre che giocatore del Sale, formazione militante nel girone G di Prima Categoria. Proprio nell'ultima sfida è arrivata per lui una maxi-squalifica dopo un contatto con l'arbitro.