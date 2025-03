Roma, Napoli, Lazio e Indian Wells: le ultimissime

Ranieri concede un turno di riposo a Paulo Dybala, che non è stato neanche convocato: sulla trequarti, insieme con Baldanzi, giocherà Pellegrini, con Shomurodov centravanti. Celik ai box per un problema muscolare, c'è Rensch nel terzetto difensivo. D'Aversa potrebbe avere una formazione quasi obbligata vista la lunga lista di indisponibili. Marianucci va verso la conferma come centrale della linea a tre dietro.

Alle 15 il Napoli ospita la Fiorentina. Conte è pronto a schierare nuovamente Gilmour dall'inizio, con Raspadori-Lukaku coppia offensiva, mentre il dubbio è legato alla presenza di McTominay. Palladino ritrova Kean in attacco, ma non può contare su due squalificati. Due dubbi: Comuzzo e Beltran favoriti su Pongracic e Gudmunsson.

Tutti i documenti adesso sono in mano al Comune. Lotito e la Lazio, per il progetto dello nuovo stadio Flaminio, passano la palla all'amministrazione capitolina. Con gli studi preliminari e il piano finanziario-economico finalmente a disposizione, sarà avviata la conferenza dei servizi sulla quale si esprimeranno tutte le componenti interessate. Se il Comune - come auspicato da Lotito - risponderà positivamente entro l'inizio del 2026, pochi mesi dopo inizieranno i lavori che, secondo i programmi, entro la metà del 2029 dovrebbero portare a uno stadio da 50.750 i posti a sedere.

Eliminazione immediata per Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells, in corso all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Il fuoriclasse serbo è stato superato in tre set (6-2 3-6 6-1) dall'olandese Van de Zandschulp, aggiungendosi così all'elenco delle vittime eccellenti di inizio torneo, dove figurano anche il tedesco Zverev e il norvegese Ruud.