Juve, Roma, rugby e atletica: le ultimissime

Tutto troppo facile per l'Atalanta: 4-0 allo Stadium e Juventus dominata in casa. Retegui su rigore la sblocca nel primo tempo, De Roon, Zappacosta e Lookman nella ripresa chiudono i discorsi. La squadra di Gasperini si riporta a -3 dall'Inter e si stacca proprio dalla Juventus che ora rischia di essere sorpassata dalla Lazio.

La Roma con il maxi turn over ottiene tre punti pesanti per un posto in Europa. Basta un gol di Soulè al primo minuto di gioco per superare l’Empoli. L’argentino ha segnato il gol più rapido della storia giallorossa in Serie A, andando in rete dopo appena 22 secondi.

L'Italia di Quesada va in blackout e perde contro l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni di rugby. Dopo un buon primo tempo all'Allianz Stadium di Twickenham, gli inglesi dilagano nella ripresa e si prendono una facile vittoria: finisce 47-24 per l’Inghilterra.

Gli Europei indoor di atletica leggera si chiudono con una medaglia d'oro per l'Italia: Zaynab Dosso ha vinto il titolo nei 60 metri femminili, penultima gara dell'ultima giornata della rassegna continentale. La 25enne azzurra d'origine ivoriana ha chiuso la finale della velocità con il tempo di 7”01.