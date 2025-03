Lazio-Udinese, Indian Wells, Juve e scherma: le ultimissime

Si chiude stasera con il posticipo tra Lazio e Udinese la 28esima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. UDINESE (4-4-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Ehizibue, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Niente da fare per Matteo Berrettini, che saluta il Masters 1000 Atp di Indian Wells in California. Dopo aver eliminato O'Connell al debutto, il ventottenne romano si arrende nuovamente a Stefanos Tsitsipas, che meno di due settimane fa lo aveva già eliminato ai quarti di finale a Dubai. Stavolta il match, valido per il terzo turno, è senza storia, con il greco che si impone in poco più di un'ora con un doppio 6-3 e vola agli ottavi di finale.

Travolta all'Allianz Stadium con il finale di 4-0 dall'Atalanta, contestata dalla tifoseria bianconera: notta da dimenticare per la Juve. L'unico a essere risparmiato è stato Federico Gatti che, dopo essere stato sostituito, è stato applaudito sia dalla Curva Sud sia dalla Tribuna. Al 3-0 di Zappacosta si è invece levato il coro "Andate a lavorare", seguito da "Vergognatevi" e "Fate ridere". Dopo il 4-0 di Lookman, l'Allianz Stadium ha iniziato a svuotarsi.

Grande domenica in Egitto per l’Italia del fioretto che conquista due ori nelle prove a squadre: quella femminile composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, e quella maschile formata da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi.