Roma, Elio Corno, Indian Wells e Nba: le ultimissime

Lesione muscolare per Zeki Celik ed Europa League in forte dubbio: il difensore della Roma ha riportato una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale della coscia sinistra. Da valutare giorno per giorno: al momento è fuori per Bilbao.

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto la scomparsa di Elio Corno, morto all'età di 78 anni. Da anni era uno dei volti delle tv private, come tifosissimo dell'Inter. Era tornato 4 anni fa su 7 Gold a "Diretta Stadio", con i suoi memorabili duelli contro la sua "nemesi" sportiva Tiziano Crudeli, tifoso del Milan.

Lorenzo Musetti saluta al 3° turno il Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, testa di serie n°16 del seeding, non trasforma un match-point nel 2° set e cede alla rimonta di Arthur Fils (21 del tabellone) con i parziali di 3-6 7-6, 6-3 dopo due ore e mezza di lotta furibonda.

Cleveland show nella regular season dell'Nba: i Cavs, sempre più leader a Est, centrano il 14° successo di fila con il 112-110 sul campo di Milwaukee. Gli ospiti passano grazie ai 17 punti di Strus, i 15 di Mitchell e una difesa di ferro.