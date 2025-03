Lazio-Udinese, Inter, Europa League e Berrettini: le ultimissime

La Lazio non riesce ad andare oltre il pareggio contro l'Udinese: all'Olimpico il Monday Night che chiude la ventottesima giornata di Serie A termina 1-1: succede tutto nel primo tempo con Romagnoli (32') che risponde a Thauvin (22'). I biancocelesti non riescono così a superare la Juventus in classifica, rimanendo al quinto posto.

Non arrivano buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi sulle condizioni di Zielinski. L'ex Napoli si è sottoposto a tutti i controlli del caso e il club nerazzurro ha pubblicato il seguente comunicato: "L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane". I tempi di recupero si aggirano intorno al mese e mezzo, con il ritorno in campo che dovrebbe essere previsto per fine aprile.

È quasi tutto pronto a Bilbao per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra l'Athletic e la Roma. Il gruppo 'Iñigo Cabacas Herri Harmaila', frangia più calda del tifo biancorosso, ha profondamente criticato la pubblicazione del documento che delinea le norme comportamentali da osservare sugli spalti, mettendo da parte le frizioni con la società per rendere la 'Catedral' in “un inferno” giovedì.

La corsa di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Indian Wells si è fermata contro Tsitsipas. "Stefanos ha giocato davvero bene e io non sono stato all’altezza della situazione - ha detto Berrettini in conferenza stampa -. Sul Campo Centrale la palla vola, rimbalza davvero alta, non penso di aver giocato neanche un colpo all’altezza dell’anca, sono rimasto un po’ spiazzato dalle condizioni e ho anche messo in campo un pizzico di energia in meno rispetto al solito".