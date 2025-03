Champions League, Roma, Celik e sci: le ultimissime

Vola ai quarti di finale l'Aston Villa. Reduce dal 3-1 dell'andata, la formazione di Birmingham piega ancora il Bruges, sconfitto 3-0 grazie alla doppietta di Asensio alla rete di Maatsen.

Claudio Ranieri ha presentato il match di Europa League in conferenza stampa insieme a Paulo Dybala. "Se penseremo ai due risultati su tre? Noi dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco sapendo che davanti abbiamo una squadra bella e tosta. Se entriamo in campo con la paura o pensando che il pari ci va bene, l'andiamo a perdere. Sappiamo quali sono i nostri pregi e difetti, dobbiamo cercare di nascondere i nostri difetti".

Era la notizia più attesa, ma alla fine Zeki Celik non ha neanche preso parte alla seduta di allenamento con i compagni. Il turco, protagonista nel match di andata, proprio contro i baschi si era procurato una lesione di primo grado, dalla quale non è riuscito a recuperare e che lo terrà fuori dai convocati del tecnico giallorosso.

Troppa neve in pista, sulla Franco Berthod di La Thuile. Dopo la cancellazione delle prime due prove della discesa e, soprattutto, alla luce del fatto che il meteo non promette nulla di buono nemmeno per i prossimi giorni, la giuria Fis ha deciso di cancellare definitivamente la discesa e mantenere i due superG che andranno in scena giovedì 13 e venerdì 14, con sabato 15 marzo quale giorno di riserva, nel caso non si riuscisse a disputare una delle due gare.