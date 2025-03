Roma, Lazio, Fiorentina e Indian Wells: le ultimissime

La Roma di Claudio Ranieri a Bilbao contro l'Athletic di Ernesto Valverde cerca il pass per i quarti di finale di Europa League. Si riparte dall'2-1 in favore dei giallorossi su cui si è chiusa la gara di andata all'Olimpico. Questa la probabile formazione di Ranieri. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Rensch, Koné, Paredes, Cristante, Angeliño; Dybala, Shomurodov.

La Lazio di Marco Baroni ospita il Viktoria Plzen di Miroslav Koubek nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-1 in favore dei biancolcelesti maturato al termine della gara di andata alla Doosan Aréna. Questa la probabile formazione scelta da Baroni. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos per la Fiorentina, in programma allo stadio Franchi stasera alle ore 21, dopo il ko per 3-2 incassato la settimana scorsa nel primo round giocato in Grecia. Queste le probabili scelte di Palladino. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Gudmundsson.

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells. L'azzurra, al primo torneo dopo l'infortunio rimediato a Dubai, si arrende a Ljudmila Samsonova, che si impone in due set con il punteggio di 6-0 6-4. Un match iniziato a senso unico per la tennista toscana, che anche nel secondo parziale non ha saputo dare una svolta alla sfida.