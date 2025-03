Brignone, Bisseck, Indian Wells e Nba: le ultimissime

Grande prova di Federica Brignone, in testa con il tempo di 57.95, solo 5 centesimi davanti a Mirandoli nella discesa del SuperG. Sofia Goggia arriva al secondo posto a solo un centesimo di distacco da Federica Brignone. Manca ancora l'aritmetica, ma Federica Brignone è ad un passo dal trionfo in Coppa del Mondo.

Sale l'attesa per Italia-Germania, andata dei quarti di finale della Nations League in programma a San Siro giovedì 20 marzo (secondo round a Dortmund tre giorni dopo), con il ct dei tedeschi Julian Nagelsmann che ha intanto diramato la lista dei 23 convocati. La grande novità è Yann Bisseck, difensore dell'Inter alla prima chiamata nella nazionale maggiore.

Non si arresta la corsa alla difesa del titolo di Carlos Alcaraz a Indian Wells, dove sta andando in scena il primo Masters 1000 della stagione. Il campione spagnolo, vincitore del torneo nella passata edizione in finale su Daniil Medvedev, ha sconfitto nei quarti di finale Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3 7-6(4) riuscendo a staccare il pass per la semifinale, dove affronterà Jack Draper.

Non sono bastati ai Los Angeles Lakers i 45 punti di Luka Doncic per uscire indenne dal confronto con Milwaukee che ha vinto in casa 126-106. Ancora privi di LeBron James, fuori per un infortunio all'inguine dalla scorsa settimana, i Lakers hanno visto all'opera lo sloveno, ma i Lakers, senza il "Re", hanno mostrato la loro mancanza di profondità contro una squadra potente come i Bucks.