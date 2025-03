Genoa-Lecce, derby di Roma, Fiorentina-Juve e Italia: le ultimissime

Il Genoa vince al Ferraris contro il Lecce facendo un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Finisce 2-1 per i padroni di casa con la doppietta di Miretti e il gol di Krstovic su rigore.

La Lega di Serie A ha ufficializzato gi anticipi e i posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata di campionato. Si torna a giocare anche a Pasqua. Tre partite, infatti, si disputeranno domenica 20 aprile. In particolare, il derby Lazio - Roma si disputerà domenica 13 aprile alle 20.45 e sarà visibile in esclusiva Dazn.

Fiorentina - Juve è a rischio per maltempo."La sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus per l'emergenza maltempo", questa la proposta che arriva da Alessandro Draghi, vicepresidente del consiglio comunale di Firenze. La partita tra viola e bianconeri, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, è in programma domenica 16 marzo alle 18.

Dopo i convocati della Germania sono arrivati anche quelli dell'Italia in vista della doppia sfida dei quarti di finale della Nations League, con il match di andata in programma il 20 marzo a San Siro e il ritorno in calendario tre giorno dopo a Dortmund. Prima chiamata in Nazionale per Matteo Ruggeri dell’Atalanta e Cesare Casadei del Torino, mentre tornano a vestire la maglia azzurra il napoletano Matteo Politano e il capitano laziale Mattia Zaccagni.