Milan-Como, Torino-Empoli, Roma e Napoli: le ultimissime

La sfida delle 18:00 della 29esima giornata di Serie A vedrà contrapposto il Milan di Sergio Conceiçao e il Como di Cesc Fabregas. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

Spazio alle 20.45 alla gara tra Torino ed Empoli, queste le probabili formazioni. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella ; Esposito, Cacace; Colombo.

Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Cagliari: "Rosso a Hummels? Penso che ci possa stare l’espulsione, ma forse è un pochino forzata nel senso che non ci sono tutti e quattro i parametri per dire, è una chiara occasione da gol. Dovbyk? Se tu non mi fai una buona prestazione e non segni, allora comincio a pensare. Dybala non è al 100 %, per me è sempre un punto fermo anche per il prossimo anno. Il Cagliari è una squadra che deve salvarsi, verrà qua con il coltello tra i denti".

Alla fine ha vinto la linea della prudenza. David Neres non convocato dal Napoli per il match contro il Venezia di domenica (ore 12:30). Il brasiliano è sulla via del recupero e lo staff medico ha consigliato di sfruttare la sosta per riaverlo al massimo della forma. Conte non lo ha chiamato.