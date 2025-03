Bologna-Lazio, Roma-Cagliari, Formula 1 e Indian Wells: le ultimissime

Sulla scia dell'euforia per il passaggio ai quarti di finale d'Europa League, la Lazio è chiamata a fare la grande prestazione anche a Bologna, in una sfida ostica e dal sapore europeo. Queste le probabili scelte di Baroni. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Dopo la delusione europea la Roma vuole continuare la sua striscia di vittorie consecutive. Alle 16 nella Capitale arriva il Cagliari, questa la probabile formazione scelta da Ranieri: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud Abdulhamid, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov.

Brutto inizio di stagione per le Ferrari. La McLaren di Lando Norris ha infatti vinto il Gran Premio d'Australia, prima gara del Mondiale 2025. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di George Russell. Ottava la Ferrari di Charles Leclerc, mentre è decima l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Incredibile quello che è successo nella notte italiana a Indian Wells. Draper ha sconfitto a sorpresa Alcaraz in semifinale, 6-1, 0-6, 6-4. Con questa vittoria l’inglese sale all’ottavo posto nel ranking e adesso in finale affronterà Rune, che ha battuto Medvedev in due set 7-5, 6-4.