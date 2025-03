Fiorentina-Juve, Atalanta-Inter, Venezia-Napoli e Maratona di Roma: le ultimissime

Tra i big match della ventinovesima giornata di Serie A c'è Fiorentina-Juve. Calcio d'inizio alle 18, queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Atalanta-Inter è la partita di cartello della ventinovesima giornata di Serie A. Sfida scudetto a Bergamo con fischio d'inizio alle 20.45. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, L. Martinez.

Allo stadio Penzo è stato il giorno di Venezia-Napoli. La gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A è finita 0-0. Gli azzurri di Antonio Conte non hanno trovato il successo utile a dare continuità a quello ottenuto al Maradona contro la Fiorentina (2-1): sarebbe valso il momentaneo sorpasso sulla capolista Inter, impegnata stasera a Bergamo nella sfida scudetto con l'Atalanta, e agganciata a quota 61 punti.

Tutto keniano il podio maschile dell'Acea Run Rome The Maraton. E’ solo intorno al 40° km che il keniano Robert Ngeno ha dato una leggera accelerazione per andare a vincere in 2h 07:35. Alle sue spalle il connazionale Brian Kipsang. Podio assoluto completato dal keniano Joshua Kogo in 2h08:01. Primo degli italiani e ottavo assoluto Daniele Meucci in 2h12:43.