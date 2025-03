Atalanta-Inter, Fiorentina-Juve, Moto Gp e Dybala: le ultimissime

Una vittoria che definire cruciale è fin troppo riduttivo. L'Inter di Simone Inzaghi batte d'autorità a Bergamo l'Atalanta per 2-0 e scatta a +3 sul Napoli prima della sosta per le Nazionali. Per la Dea finisce nel peggior modo possibile il match scudetto: non solo Gasperini ha fallito l'aggancio in vetta ma ora si ritrova distante sei punti. A segno i nerazzurri Carlos Augusto e poi capitan Lautaro.

3-0 stasera al Franchi dalla Fiorentina. La Juventus sprofonda sempre di più, scavalcata dal Bologna e scivolata al quinto posto, quindi fuori dalla zona Champions. Gosens e Mandragora hanno segnato nel primo tempo, Gudmudsson ha siglato il tris a inizio ripresa, a Kean è stato annullato il gol del possibile poker.

È nuovamente festa a Cervera, cittadina natale dei fratelli Marquez, ancora una volta protagonisti di questo avvio del Motomondiale 2025. Dopo Buriram, anche in Argentina la MotoGp è una questione di famiglia tra Marc e il fratellino Alex, che dominano la corsa di Termas de Rio Hondo e si confermano la coppia da battere. Rispetto alla Thailandia, sul podio, dopo oltre mille giorni, ci sale Franco Morbidelli, che vince il duello con un Pecco Bagnaia frustrato dallo strapotere mostrato sin qui dai fratelli spagnoli.

Brutte notizie in casa Roma: al 75' della partita contro il Cagliari, Paulo Dybala è uscito per un infortunio muscolare. La prima diagnosi ha riportato un problema ai flessori dietro il ginocchio. Inoltre ha un edema che già a Bilbao gli aveva procurato qualche fastidio, che ora si è trasformato in dolore dopo due colpi subiti. Domani effettuerà la risonanza per analizzare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.