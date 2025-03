Juve, Atalanta, Gattuso e Indian Wells: le ultimissime

Motta per ora resta alla Juve, ma deve svoltare subito e ripartire, serve un segnale dal campo, come ha spiegato Giuntoli ai bianconeri entrando nello spogliatoio del Franchi. Thiago è stato confermato ieri sera e gli verrà concessa una prova d’appello, ma dovrà vincere alla ripresa (Juve-Genoa sabato 29 marzo) e riprendere a macinare risultati all’inizio di aprile senza ulteriori crolli.

Secondo tempo di Atalanta-Inter condizionato dall'espulsione di Ederson per un doppio cartellino giallo per proteste. Rosso anche per Gian Piero Gasperini che si è sfogato nel post partita ai microfoni di Dazn: "L'espulsione di Ederson ha rovinato il finale della partita, non c'erano i presupposti. C'erano altri venti minuti di partita che potevano essere altrettanto avvincenti. L'arbitro ha esagerato nella valutazione, ci sono stati altri episodi da gialli. Poi c'è stato questo che poteva assolutamente non portare all'espulsione. Ederson è un giocatore corretto, ha sbagliato con l'applauso, ma l'arbitro ha rovinato una prestazione".

Gattuso furioso in diretta tv dopo la pesante sconfitta del suo Hajduk Spalato in casa del Rijeka, nello scontro al vertice che ha certificato il sorpasso dei rivali sulla squadra allenata dall'ex Milan e Napoli. Al termine dei 90 minuti, nel mirino di "Ringhio" è finito il talent di SuperSport Josko Jelicic, che nelle ultime settimane ha criticato aspramente il gioco dell'Hajduk. Gattuso non le ha certo mandate a dire all'ex calciatore croato. Il video è virale.

Si è sorprendentemente interrotta in semifinale la corsa di Iga Swiatek nel Wta 1000 di Indian Wells. La tennista polacca, testa di serie numero 2 del tabellone, si è arresa ad un passo dalla finale a Mirra Andreeva con il punteggio di 7-6(1) 1-6 6-3. Una partita complicata per Swiatek ricca di momenti di nervosismo che hanno portato la polacca quasi alla squalifica quando nel terzo set ha rischiato di colpire un raccattapalle dopo un gesto d'ira.