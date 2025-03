Lazio, tennis, calcio estero e Nba: le ultimissime

Mezza partita per fare inversione a U e tornare in infermeria. Beffa Castellanos, un autogol: è finito di nuovo ko, rimarrà ai box 15-20 giorni. Fatale l'ora di gioco nel ritorno con il Viktoria Plzen: la titolarità immediata si è trasformata in un altro stop pesante.

Si sono tenuti i sorteggi del Masters 1000 di Miami. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in quanto teste di serie entreranno in scena direttamente al secondo turno: il romano debutterà contro un giapponese, Kei Nishikori o Yoshihito Nishioka. Potrebbe poi affrontare al terzo turno Andrey Rublev.

Musetti invece esordirà contro Thiago Seyboth Wild o Quentin Halys.

Ha del clamoroso quanto accaduto in Bulgaria, dove l'Arda Kardzhali ha osservato un minuto di silenzio per Petko Ganchev, ex calciatore bulgaro che con quella maglia ha segnato più di 120 gol, per ricordare la sua scomparsa. Peccato però che Ganchev sia ancora vivo, andando a creare un'incredibile gaffe che è diventata virale. Prima di Arda Kardzhali-Levski Sofia i giocatori e l'arbitro si riuniscono a centrocampo per il minuto di silenzio per Petko Ganchev, che è però vivo e stava tornando a casa. Proprio l'ex attaccante ha raccontato l'assurda vicenda: "Entro nel cortile di casa mia e mi accoglie mia moglie lacrime. Mi grida: ‘Petko, Petko, hanno annunciato in televisione che sei morto!’”. Una gaffe clamorosa, della quale il club bulgaro si è immediatamente scusato sui social

Denver, pur senza Nikola Jokic, ha dominato Golden State 114-105 e ha messo fine a una serie di sette vittorie consecutive dei Warriors grazie a Aaron Gordon autore di 38 punti. I Nuggets hanno consolidato il terzo posto in West Conference (44 vittorie-25 sconfitte) mentre Golden State è sesto (39-29). Con una netta vittoria in casa 125-109 sui San Antonio Spurs, i Los Angeles Lakers hanno mantenuto il quarto posto nella West Conference (42-25).