Lazio, Roma, Zaccagni e Sergio Ramos: le ultimissime

"I cinque gol presi a Bologna? Può capitare a tutti di cadere, l’importante è rialzarsi. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene” ha detto Claudio Lotito, intervistato da Piero Chiambretti nella puntata del programma ‘Fin che la barca va’ in onda nella serata di oggi (18 marzo) su Rai 3. Lotito, che con la sua Lazio insegue un piazzamento europeo in campionato e in Europa League aspetta la doppia sfida dei quarti di finale contro i norvegesi del Bodo/Glimt, ha parlato anche dei tifosi della Roma: "Io non vedo sogni, ma solide realtà. I romanisti mi amano perché vorrebbero un presidente più presente".

A margine della quarantesima edizione del Premio Maestrelli, Claudio Ranieri ha parlato dello straordinario momento della Roma e dei risultati ottenuti in questo 2025. “Lasciamo perdere la pensione? No, no, no. La pensione è cosa giusta!”, ha scherzato Ranieri. L'allenatore dei giallorossi ha poi aggiunto: "Mi aspettavo i risultati della mia Roma? Non posso essere stupito perché sono uno che è sempre positivo nel suo lavoro. Ho trovato un gruppo forte, ma che aveva perso un po’ di autostima".

Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha svelato un retroscena di mercato."C'è stato un interesse del Napoli. Lui e la Lazio non hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti".

Sergio Ramos non perde il vizio. Anche in Messico, il difensore spagnolo che oggi milita nel Monterrey, non ha perso le vecchie abitudini, aggiornando il suo personale primato: con il cartellino rosso ricevuto nell’ultima gara contro i Pumas, Ramos ha raggiunto quota 30 espulsioni in carriera. Non un semplice cartellino: è diventato ufficialmente il calciatore più espulso nella storia del calcio professionistico.