Napoli, Roma, Inter e Milan: le ultimissime

L'infortunio di Paulo Dybala è serio e come tale va trattato. Il giocatore sta chiedendo pareri sulla terapia giusta da seguire. È sbarcato a Roma per l’unità di crisi anche il procuratore, Carlos Novel. Purtroppo, un giorno in più o un giorno in meno non cambiano la sostanza del recupero, che sarebbe comunque più rapido se venisse definitivamente abbandonata l’ipotesi dell’intervento chirurgico.

Se le grandi manovre per raggiungere Nico Paz sono avviate da tempo sembra che l’Inter abbia effettuato le prime mosse anche per Arda Güler. Tra Turchia e Svizzera, infatti, è rimbalzata l’indiscrezione di un primo contatto tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore del Real Madrid. Si sarebbe trattato di una richiesta di informazioni: in sostanza, una verifica in merito alla sua situazione e posizione all’interno del Real e pure sulla sua eventuale disponibilità a lasciare la capitale spagnola.

«Come tutti i cambiamenti - ha spiegato Santiago Gimenez ad una tv messicana, in merito al suo arrivo in rossonero - il primo mese è stato un po’ complicato: ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato moltissimo e ha lasciato che mi concentrassi soprattutto sul calcio».