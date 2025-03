Nazionale, Milan, Morata e Nba: le ultimissime

Si ferma Mateo Retegui. Tegola per Luciano Spalletti in vista del doppio confronto tra Italia e Germania, valido per i quarti di finale di Nations League. Infortunio per l'attaccante dell'Atalanta, che sarebbe potuto essere protagonista al fianco di Giacomo Raspadori. Da valutare le sue condizioni e i tempi di recupero: intanto, il calciatore ha già fatto rientro al club di appartenenza.

Theo Hernandez è arrivato in nazionale infortunato, ma in Francia continuano ad essere preoccupati per il rendimento del giocatore del Milan. Dopo essere stato sostituito da Sergio Conceiçao nell'intervallo della sfida con il Como, il terzino sinistro ha lamentato un problema al polpaccio, non prendendo parte all'allenamento di ieri agli ordini di Didier Deschamps.

Protagonista dell'ultimo appuntamento di "El Larguero", programma sportivo che va in onda in radio su Cadena SER, Alvaro Morata è tornato a parlare del suo passato all'Atletico Madrid e delle scelte fatte la scorsa estate, quando ha deciso di tornare in Italia per sposare il progetto tecnico del Milan. “L'addio all'Atletico? Avrei dovuto pensarci di più quest'estate. Non serve a niente dirlo ora, ma avrei dovuto riflettere di più se lasciare o meno l’Atlético.”

Kawhi Leonard show nella notte in Nba. I Los Angeles Clippers, infatti, hanno dominato i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference e già qualificati per i playoff. Seconda sconfitta consecutiva per i Cavs, battuti 132-119.