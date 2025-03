Italia-Germania, Atalanta, Immobile e Roma: le ultimissime

Una buona Italia non basta a Spalletti per battere la Germania nell'andata dei quarti di Nations League. La nazionale di Nagelsmann ribalta il vantaggio di Tonali al 9' e con Kleindienst e Goretzka (due gol di testa) completa la rimonta.

Dopo l'infortunio che gli ha fatto abbandonare il ritiro della Nazionale e quindi saltare il doppio impegno di Nations League contro la Germania, Mateo Retegui si è sottoposto agli accertamenti del caso con il suo club, l'Atalanta. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante italo-argentino si è procurato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo destro. Per l'ex Genoa, nonostante la sosta, ora è a rischio la gara contro la Fiorentina del 30 marzo.

È nata la Immobile Accademy. "Quando ero piccolo, giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi", l'ha annunciata così Ciro sul suo profilo Instagram, con un lungo messaggio e una foto. "Voglio dividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorrere il tempo sia un piacere".

La Procura della Figc ha avviato un’indagine sulle plusvalenze della Roma dopo il rinvio a giudizio dell’ex presidente giallorosso, James Pallotta e di cinque ex dirigenti: Guido Fienga, Mauro Baldissoni, Umberto Gandini, Giorgio Francia e Marcus Malknecht. L'inchiesta è ancora in fase preliminare e al momento, né gli ex né gli attuali dirigenti sono stati ascoltati dalla Procura federale: ulteriori sviluppi chiariranno se emergeranno responsabilità e possibili sanzioni per il club.