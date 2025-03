Napoli, Formula 1, Nazionale Italiana e Nba: le ultimissime

Il Napoli e l’Inter hanno bisogno di rinforzare e rinverdire i propri reparti offensivi. Da una parte, c’è bisogno di un vice-Lukaku, dall’altra serve un rincalzo di lusso per il duo Lautaro-Thuram. Entrambi i club hanno messo gli occhi su Lorenzo Lucca, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni, ma Napoli e Inter proveranno a trattare, con i nerazzurri che hanno meno liquidità ma più contropartite da offrire.

Reazione Ferrari e prima gioia per Hamilton. Le qualifiche per la Sprint sul circuito di Shanghai si chiudono con la pole position di Lewis Hamilton. Il pilota inglese alla guida della Rossa chiude davanti a Verstappen e Piastri. Solo quarto Charles Leclerc, davanti a Russell e Norris, che sbaglia e annulla il suo giro veloce.

Italia battuta dalla Germania all'andata dei quarti di Nations League. In conferenza post gara, Spalletti annuncia di essere già con la testa alla sfida di ritorno: "A Dortmund probabilmente saremo più forti. Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara".

Clamorosa notizia dagli Stati Uniti, i Boston Celtics, una delle squadre più iconiche e leggendarie della NBA, nonché la più vincente con 18 titoli, si appresta a cambiare proprietà. Secondo quanto riportato da ESPN e Sportico, che citano fonti della lega, il Symphony Technology Group, guidato da William Chisholm, avrebbe ultimato l'acquisto della franchigia per la cifra record di 6,1 miliardi di dollari.