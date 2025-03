Germania-Italia, Juve, Monza e Berrettini: le ultimissime

A pochi giorni dalla sfida di San Siro terminata 1-2, la Germania di Nagelsmann ospita l'Italia di Luciano Spalletti in occasione della gara di ritorno dei quarti di Nations League. Questa la probabile formazione titolare di Spalletti. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Kean, Maldini.

Svolta in casa Juve. Thiago Motta a un passo dall'esonero, con Igor Tudor pronto a prendere il posto del tecnico italo-brasiliano. L'ex allenatore di Verona, Lazio e Marsiglia ha accettato la proposta della dirigenza bianconera e ha superato la concorrenza di Roberto Mancini. Tudor atteso a Torino già nella serata di oggi.

Stagione finita per Matteo Pessina, costretto ad operarsi per risolvere definitivamente il problema che lo ha tenuto ai box per gran parte del campionato. Lo scorso autunno, il centrocampista del Monza aveva riportato la lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale, che lo ha tenuto ai box per più di tre mesi. In prossimità del rientro in campo, l'ex Atalanta ha sentito di non essere ancora pronto e ha scelto insieme allo staff medico brianzolo di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Matteo Berrettini affronta Zizou Bergs nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Dopo l'esordio vincente con Gaston, battuto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, il tennista romano scende in campo per proseguire il cammino nel torneo in Florida. Di fronte il belga numero 51 del ranking Atp. La gara è in programma domani, lunedì 24 marzo con orario ancora da definire.