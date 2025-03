Italia, Juve, Roma e tennis: le utlimissime

L'eliminazione ai quarti di finale di Nations League per mano della Germania delinea il percorso dell'Italia che occuperà la casella mancante nel girone I. Donnarumma e compagni si giocheranno il primo posto del girone, che garantisce il pass diretto per la fase finale del Mondiale,con la Norvegia. Spalletti sfiderà gli scandinavi a giugno, a Oslo e a novembre, nell'ultima giornata. In mezzo, tra andata e ritorno, le gare con Moldavia, Israele ed Estonia.

Thiago Motta ha in mano un accordo triennale da 5 milioni netti a stagione, che conterrebbe anche un paracadute in caso di licenziamento entro il secondo anno di contratto. Ciò significa che la Juve spenderebbe una quindicina di milioni solo per liberarsi dell’allenatore ingaggiato appena l’estate scorsa, anche perché un tecnico non viaggia mai solo ma in compagnia del suo staff. A queste cifre, ovviamente, si dovrà aggiungere il costo di Igor Tudor e del relativo entourage.

Diverse telefonate. Contatti multimediali. La Roma pensa seriamente di affidare la panchina del rilancio a Gian Piero Gasperini, nell’estate del probabile divorzio dall’Atalanta. Il mandato a testarne la disponibilità, che in linea generale esiste, è arrivato direttamente dal presidente Friedkin, rapito dai risultati tecnici e finanziari della Dea, dopo un confronto con Claudio Ranieri.

Come riportato dal New York Times, Atp e Wta stanno provando a cambiare il calendario annuale, che come denunciato anche dalla stessa PTPA, impegna i giocatori per dodici mesi su dodici, a eccezione di poche settimane di riposo. Il piano ipotizzato avrebbe come obiettivo quello di costruire, attorno ai quattro Slam, dieci eventi combined di livello 1000 e ridurre notevolmente gli eventi minori. Una proposta che i rappresentanti degli Slam avrebbero rigettato perché "non affronta adeguatamente le questioni essenziali".