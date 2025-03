Qualificazioni Mondiali, Under 21, Paolini e atletica: le ultimssime

Proseguono le partite dei gironi di qualificazione al Mondiale del 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nel gruppo G, termina 2-2 il mach tra Lituania e Finlandia: tra i marcatori anche Gineitis del Torino e Pohjanpalo del Palermo. Nello stesso raggruppamento, la Polonia è a punteggio pieno dopo due giornate grazie al 2-0 contro Malta, match deciso dall'ex Verona Swiderski. Percorso netto pure per l'Inghilterra di Tuchel, che a Wembley si impone per 3-0 sulla Lettonia: in gol James (38'), Kane (68') e Eze (75').

L'Italia Under 21 termina l'ultimo giro di amichevoli prima dell'Europeo di categoria pareggiando contro la Danimarca: 1-1 al Tombolato di Cittadella. Gli Azzurrini, reduci dalla beffa clamorosa contro l'Olanda, rimonta le rete iniziale di Sorensen grazie al bel gol al volo di Matteo Prati.

Prosegue l'avventura di Jasmine Paolini al Wta Miami, Masters 1000 in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La tennista azzurra, n.7 del ranking femminile e sesta favorita del seeding, batte in rimonta agli ottavi di finale la giapponese Naomi Osaka, 61esima giocatrice della classifica nonché ex numero uno al mondo e stacca il pass per i quarti.

Selfie con le medaglie e sorrisi per i fotografi e i tifosi presenti all'aeroporto di Fiumicino per accogliere la truppa azzurra reduce dai Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino, in Cina, dove l'Italia ha vinto due titoli e una medaglia d’argento. Allo scalo romano, stanchi ma felici, con le medaglie ben in vista, sono sbarcati da 'trionfatori' Mattia Furlani (salto in lungo) ed Andy Diaz (salto triplo), oltre a Zaynab Dosso con il suo argento nei 60 metri femminili.