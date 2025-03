Roma, Milan, Berrettini e Psv: le ultimissime

Gian Piero Gasperini apre fragorosamente alla Roma, che lo ha individuato come custode ideale della panchina del futuro. L’offerta è, come da tradizione dei Friedkin, su base triennale. Tutto vero. Ma non c’è un accordo fatto. Gasperini è lusingato dell’interessamento, ha apprezzato il programma che gli è stato sottoposto ma si è riservato di prendere una decisione con calma e confrontarsi prima con l'Atalanta.

Cesc Fabregas è sicuramente un allenatore intrigante e il Milan lo sta valutando seriamente. I discorsi, eventualmente, entreranno nel vivo con la nomina (attesa a breve) del nuovo direttore sportivo. Al Milan lo spagnolo troverebbe una rosa già abbastanza vicina alle sue idee tattiche. La stessa dinamica di mercato, di modulo e di dna di gioco del Como, ad un livello decisamente più alto di pressione e di ambizione, si ripeterebbe in rossonero.

Matteo Berrettini avanza a Miami e raggiunge gli ottavi di finale del torneo Atp in Florida. Il 28enne romano n.30 al mondo ha battuto al terzo turno il 25enne belga Zizou Bergs (n.51) con il punteggio di 6-4 6-4. Il prossimo avversario di Berrettini sarà il 26enne australiano Alex De Minaur (n.11), che ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca (n.60). Match in programma nella tarda serata di oggi.

Annuncio shock da parte del Psv Eindhoven: il club olandese ha infatti ha comunicato sui social che a uno dei suoi giocatori è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Subito è stata avviata un'indagine sui contatti del calciatore in questione e le persone coinvolte sono state informate. Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto e il Psv ha sottolineato nel comunicato di supportare pienamente il proprio tesserato nel suo percorso di recupero.