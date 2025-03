Dybala, Juve, Italia U19 e Brignone: le ultimissime

Paulo Dybala si è operato. Il calciatore argentino si è sottoposto nella giornata di oggi all'intervento alla Fortius Clinic di Londra. A comunicarlo è stata la stessa Roma, attraverso una nota ufficiale. "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria".

È iniziata ufficialmente una nuova era in casa Juventus. La conferenza stampa di presentazione andrà in scena giovedì 27 marzo alle ore 12 presso la Press Conference Room dell'Allianz Stadium di Torino, dove l'ex manager dell'Olympique Marsiglia presenterà anche il confronto interno con il Genoa.

L'Italia Under 19 di Alberto Bollini manca la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, non riuscendo a centrare il primo posto nel girone di ferro dell'Elite Round, torneo organizzato dalla UEFA all'alba della prestigiosa competizione continentale. Pur essendo imbattuti, gli azzurrini non si qualificano per la fase finale della kermesse in programma in Romania dal 13 al 26 giugno 2025.

A Sun Valley, nell'Idaho, negli Stati Uniti, Federica Brignone trionfa ancora, classificandosi seconda nell'ultimo gigante stagionale e vincendo la Coppa del Mondo di specialità, che arriva dopo la Coppa generale e la Coppa in discesa. L'azzurra ha scavalcato in classifica la 23enne neozelandese Alice Robinson, che aveva 20 punti di vantaggio, ma che è ceduta nella prima manche di oggi.