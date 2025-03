Lazio, Mondiale per Club, Berrettini e Paolini: le ultimissime

In Francia è stato riportato di un nuovo interesse della Lazio nei confronti di Bilal El Khannouss, trequartista del Leicester. Classe 2004, il suo profilo era entrato nella lista dei nomi graditi a Formello quando era ancora un calciatore del Genk. Si concretizzò invece il trasferimento in Inghilterra per 20 milioni di euro. Il calciatore, dovesse retrocedere il Leicester, chiederebbe di essere liberato dopo soli 12 mesi.

I vincitori della Coppa del Mondo per club Fifa, guadagneranno fino a 125 milioni di dollari, con un miliardo di dollari di montepremi destinato ai 32 club partecipanti e un obiettivo di 250 milioni di dollari di solidarietà per il calcio di club in tutto il mondo. Tutti gli introiti saranno distribuiti al calcio di club e le riserve della Fifa non saranno intaccate.

Matteo Berrettini sfida Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il match valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami si giocherà giovedì 27 marzo con orario e campo ancora da definire.

Jasmine Paolini affronta Aryna Sabalenka nella semifinale del Wta di Miami. Il match si giocherà giovedì 27 marzo con orario ancora da definire. L'ultimo incontro risale alle Wta Finals di novembre 2024, quando la numero uno del mondo si era imposta in due set con il punteggio di 6-3 7-5.