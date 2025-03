Dybala, Lazio, Champions League e Italia U17: le ultimissime

Paulo Dybala, accolto dai cronisti a Ciampino dopo la sua operazione al tendine a Londra, si è fermato a parlare per qualche minuto con i giornalisti. La sua immagine in stampelle ha colpito tutti, anche se Paulo ha assicurato: "Sto bene. In campo prima di settembre? Non lo so". Più facile dopo che prima, in realtà, ma si vedrà.

Di comune accordo con lo staff medico della Lazio, Patric Gabarron si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema all'articolazione. La società nel pomeriggio di oggi ha diramato una nota ufficiale in cui comunica la situazione del difensore iberico specificando: "Il calciatore osserverà un periodo di riposo e nei prossimi giorni inizierà il trattamento fisioterapico".

A meno di due settimane dall'andata dei quarti di finale di Champions League, il Bayern Monaco perde due elementi importanti in vista del doppio confronto con l'Inter di Simone Inzaghi. Stagione finita per Alphonso Davies, mentre resterà in infermeria anche Dayot Upamecano, vittima di un problema al ginocchio sinistro.

Potrà difendere il titolo di campione d'Europa in carica, la Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo, che superando per 2-1 la Croazia a Karlovac ha staccato il pass per la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 19 maggio al 1° giugno prossimi in Albania. Un traguardo che segue di poche ore la certezza della qualificazione anche per il Mondiale, che si terrà a novembre in Qatar.