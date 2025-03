Juve, Paolini, Udinese e Cagliari: le ultimissime

Inizia l'era Igor Tudor alla Juve. Il tecnico si è presentato oggi nella conferenza stampa con Giuntoli e Scanavino. Queste alcune delle sue parole: "Darò tutto per fare un lavoro giusto, le emozioni ci sono ovviamente, perchè questo è un club che tutti vorrebbero allenare, però c’è soprattutto la voglia di fare un grande lavoro e raggiungere l’obiettivo che sappiamo tutti qual è. Credo molto in questa squadra, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, ma non ci sono scuse".

Niente da fare per Jasmine Paolini che incassa un doppio 6-2 contro la numero uno Aryna Sabalenka e viene eliminata dal Miami Open. La bielorussa domina dall'inizio alla fine la semifinale e raggiunge per la prima volta la finalissima a Miami, dove attende una tra Pegula e Eala.

Alexis Sanchez ancora ko. El Niño Maravilla nuovamente ai box per un infortunio muscolare, che lo costringerà a saltare sicuramente il prossimo impegno con l'Inter di Simone Inzaghi, in programma domenica a San Siro alle ore 18.

Sarà un clima infuocatissimo quello che ci sarà domenica alle 15 all'Unipol Domus per Cagliari-Monza. Sulle tribune oltre 20mila spettatori insieme alla mascotte Pully, coloreranno con le bandiere dei 4 Mori l'intero "fortino isolano" per creare una coreografia mozzafiato. Tutti i tifosi dovranno armarsi di bandiera dei 4 Mori e sventolarla per ricordare dall'11' in poi, la leggenda Gigi Riva.