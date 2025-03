Maradona, Bayern Monaco, Nba e pattinaggio: le ultimissime

In Argentina prosegue il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Emergono particolari sempre più agghiaccianti su come è stata gestita la malattia del Pibe de Oro. A intervenire sulla questione è stato il figlio Diego Armando Maradona Junior ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Ho sempre detto che l’equipe medica l’ha lasciato morire volontariamente, l’hanno ammazzato e quello che sta uscendo dal processo non mi sorprende. Ho studiato e letto le carte, è giusto che venga fuori quello che sta uscendo ma è complicato doverlo accettare".

La finestra per le partite delle nazionali ha decimato la difesa del Bayern Monaco. Fuori Upamecano per un problema al ginocchio rimediato con la Francia e stagione finita per Alphonso Davies. La rottura del crociato dell'esterno ha scatenato l'ira del club bavarese che ha minacciato di fare causa alla Federcalcio del Canada.

Otto le partite di Nba nella notte italiana. Prosegue il cammino inarrestabile degli Oklahoma City Thunder, che hanno vinto giovedì la 61ª partita della stagione contro Memphis (125-104), record della franchigia, grazie soprattutto alla vena di Shai Gilgeous-Alexander. I Los Angeles Lakers, invece, hanno perso un'altra partita, crollando nel finale in casa dei Chicago Bulls (119-117), ma restano al quarto posto a Ovest grazie proprio alla sconfitta dei Grizzlies.

L'Italia sale sul podio nei Mondiali di pattinaggio in corso di svolgimento a Bosto. Niccolò Macii e Sara Conti hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'artistico, chiudendo la loro prova con il punteggio di 210.47, a soli 58 centesimi dal loro primato.