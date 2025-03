Roma, Brasile, Lazio e Masters 1000 Miami: le ultimissime

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Sky in cui parla anche dei segreti del club: "La mentalità è fondamentale: devono rispecchiare i valori della squadra. La Roma ha un’identità diversa da club come Juve, Milan o PSG, quindi valutiamo con attenzione sia la personalità dei giocatori che le richieste dell’allenatore. La scorsa estate volevamo una squadra più giovane e fisica, ma per costruire bene serve una struttura solida. Quando sono arrivato, il reparto scouting era azzerato, ora abbiamo un’organizzazione efficace".

Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile. Come riportato da UOLEsport, la federcalcio brasiliana è prossima a effettuare un cambio immediato in seguito alla sconfitta per 4-1 nell'ultima sfida con l'Argentina, valida per le qualificazioni sudamericane ai mondiali.

Intervenuto al corso da team manager organizzato dall'Associazione Sportiva Luiss, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ne ha avute un po' per tutti, commentando lo stato del calcio italiano e ponendo alcune riflessioni sugli introiti reali derivanti dal mondo del calcio. Lotito non usa perifrasi per fotografare quella che a suo modo di vedere è l'attuale situazione: "Il calcio italiano non è più italiano, sono rimasti solo fondi che spendono, ma non hanno equilibrio economico finanziario, bisogna specificare a chi fanno riferimento i soldi, da chi arrivano. Tante squadre che adesso militano in Serie A non avrebbero i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come si fa ad eliminare squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l'hanno.

È Novak Djokovic il primo finalista dell'Atp Miami 2025, Masters 1000 statunitense in corso sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il fuoriclasse serbo, quinto giocatore del mondo e quarta testa di serie del tabellone, piega in due set - 6-2, 6-3 dopo un'ora e 11' di partita - il bulgaro Grigor Dimitrov.