Como-Empoli, Venezia-Bologna, Mialn e Atp Miami: le ultimissime

Accantonata la sosta Nazionali si torna a pensare alla Serie A. Alle 15 scenderanno in campo Como ed Empoli, queste le probabili formazioni: COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Strefezza, Da Cunha, Diao; Cutrone. EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Goglichidze, Cacace; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Gyasi; Colombo.

Stesso orario per Venezia-Bologna, queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-4-2-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Fali Candé; Zerbin, Duncan, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Busio; Gytkjær. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lukumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Tra gli elementi più ricercati in casa Milan c’è Malick Thiaw, difensore centrale tedesco che ha un buon seguito in Bundesliga. Il 23enne è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen da qualche tempo, e sono stati già avviati i primi contatti con il procuratore del milanista. Il Milan vorrebbe dai 25 ai 30 milioni per il giocatore nato a Dusseldorf, e con la sua vendita potrebbe registrare un’ottima plusvalenza a bilancio.

Serata indimenticabile per Jakub Mensik all'Atp Miami. Il 19enne ceco stacca infatti il pass per la finalissima del secondo Masters 1000 della stagione eliminando Taylor Fritz con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(4). Ora se la vedrà con Djokovic.