Lecce-Roma, Juve-Genoa, Venezia-Bologna e Atalanta: le ultimissime

La Roma dopo la sosta e senza Dybala a Lecce, centra la settima vittoria consecutiva in campionato e conquista tre punti pesanti per la corsa alla Champions, dopo le vittorie di Bologna e Juve, rispettivamente in casa di Venezia e Genoa. A decidere la partita è Dovbyk, ancora una volta come aveva fatto contro il Cagliari prima della sosta.

Buona la prima sulla panchina della Juve per Igor Tudor. Tornato a Torino, stavolta da allenatore, il tecnico croato ha battuto il Genoa al debutto: 1-0 all'Allianz Stadium. È bastato un magnifico gol di Yildiz nel primo tempo per regalare i tre punti ai bianconeri, fondamentali per rimanere agganciati al Bologna nella lotta per il quarto posto.

Il Bologna vince anche a Venezia, incasellando la quinta vittoria consecutiva in Serie A e confermando il quarto posto, momentaneamente a una lunghezza dalla Juventus. Al Penzo finisce 0-1 grazie ad un gran gol di Orsolini.

Da Zingonia arrivano buone notizie: in vista della sfida contro la Fiorentina il tecnico Gian Piero Gasperini potrà contare sul capocannoniere del campionato Mateo Retegui. Il centravanti dell'Atalanta era stato costretto a saltare il doppio impegno della Nazionale in Nations League contro la Germania per una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra, è stato convocato per la trasferta di Firenze.