Inter-Udinese, Napoli-Milan, Bayern Monaco e Lipsia: le ultimissime

Oggi alle 18 a San Siro l'Inter ospita l'Udinese. Inzaghi ritrova Darmian e Dimarco, pronti a partire dal 1'. In attacco, senza Lautaro Martinez, Arnautovic sempre più in vantaggio su Correa per affiancare Thuram. Dubbio Frattesi/Barella a centrocampo.

La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20.45 tra Napoli-Milan. Negli azzurri Conte (che ritrova Neres) dovrebbe schierare Raspadori in attacco con Lukaku. Nel Milan, possibile altra panchina per Leao e Fofana: al loro posto potrebbero partire dal 1' Bondo e Joao Felix. In difesa c'è Gabbia con Thiaw. Gimenez è a disposizione, ma in attacco dovrebbe partire Abraham con Pulisic e Joao Felix

Emergenza infortuni per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, a pochi giorni dal primo round del doppio confronto con l'Inter di Simone Inzaghi, valido per i quarti di finale di Champions League. Anche Hiroki Ito ko. Il difensore della nazionale giapponese si è fermato nel corso del match vinto ieri dai bavaresi contro il St. Pauli all'Allianz Arena e sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane.

Il giorno dopo la sconfitta con il Borussia M'Gladbach, il Lipsia ha annunciato l'esonero di Marco Rose, sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il manager tedesco paga a caro prezzo il ko di misura incassato ieri al Borussia-Park e un sesto posto che non basterebbe per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.