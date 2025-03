Fiorentina-Atalanta,Cagliari-Monza, Bologna e Atp Miami: le ultimissime

Un gol di Kean allo scadere del primo tempo regala la vittoria alla Fiorentina contro l'Atalanta. Partita intensa ed equilibrata che ha visto la squadra di casa sfiorare il raddoppio nella ripresa, bergamaschi oggi, poco lucidi in attacco. La Viola aggancia in classifica la Lazio che domani sera se la vedrà col Torino.

Dopo sei turni torna al successo il Cagliari. In una Domus Arena sempre piena, la squadra di Davide Nicola batte per 3-0 il Monza di Nesta. Le tre reti arrivano nel primo tempo: un gran colpo di testa di Viola sblocca il risultato, che viene ipotecato al settantesimo con una punizione di Gaetano dal limite dell'area. Luvumbo chiude il discorso al secondo minuto di recupero.

All'indomani del successo contro il Venezia, il Bologna, anche quest'anno in piena corsa per un posto in Champions League, si è ritrovato per un allenamento mattutino, fissato alle ore 11. Un migliaio di tifosi si è recato al centro sportivo rossoblu per caricare la squadra con cori e fumogeni in vista del prossimo impegno di Coppa Italia.

Novak Djokovic affronta Jakub Mensik nella finale del Masters 1000 di Miami. Il match si giocherà domenica 30 marzo a partire dalle ore 21. Quello tra il serbo e il 19enne ceco è l'atto conclusivo con il più alto divario d'età tra i due avversari nella storia dei Masters 1000.