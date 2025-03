Napoli-Milan, Inter-Udinese, MotoGP e Nba: le ultimissime

Il Milan è battuto, la rincorsa all'Inter continua. Il Napoli di Conte supera i rossoneri con un po' di affanno nel finale, segnando due gol con Politano e Lukaku nei primi diciannove minuti e perdendo lucidità nella ripresa. Il Milan, dopo un primo tempo orribile, si sveglia troppo tardi. Prima il rigore di Gimenez, parato con grande freddezza da Meret, poi la rete di Jovic a 6' dalla fine che però non basta.

Con i gol di Arnautovic e Frattesi, l'Inter batte 2-1 l’Udinese. Gli uomini di Inzaghi (espulso nel concitato finale) dominano la prima frazione, segnando due reti e sfiorandone altre, ma nella ripresa calano vistosamente e subiscono il gol di Solet, che riapre la partita.

E alla fine a Austin vince Bagnaia. Partito sesto, arrivato primo. Giù il cappello per il torinese che trova la prima vittoria stagionale. Era secondo quando Marc Marquez, partito in pole, va a terra (poi si ritira). Secondo Alex Marquez (nuovo leader del Mondiale). Terzo un bravissimo Fabio Di Giannantonio.

Nella notte italiana di Nba LeBron James e Luka Doncic hanno regalato spettacolo. Un fantastico assist no look dello sloveno per una schiacciata del compagno nella vittoria dei Lakers sui Grizzlies 134-127, rovinando il debutto dell'allenatore ad interim della squadra di casa, Tuomas Iisalo, in carica solo da venerdì dopo l'improvviso licenziamento del coach Taylor Jenkins.