Lazio-Torino, Napoli, Miami e Paolini: le ultimissime

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Torino, in campo stasera alle 20.45: Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.



Queste le parole di Conte nel post partita ai microfoni di Dazn: "Risultato importante perché ci tiene in scia all'Inter e tiene a distanza la quinta. Oggi era fondamentale vincere. La prossima giornata a Bologna sarà difficilissima. Noi siamo lì e dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Davanti abbiamo una corazzata, l'Inter è da campionato a parte in Italia e in Europa. Noi gestiamo e vediamo cosa accade. Sarà importante recuperare tutti, se li abbiamo possiamo dire la nostra”.

Jakub Mensik supera Novak Djokovic nella finale dei Masters 1000 di Miami e si aggiudica il torneo. Al diciannovenne ceco sono bastati due set per avere la meglio sull'ex numero uno del mondo. Il risultato è stato di 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) per Mensik capace di mettere a segno ben 14 ace durante il match.

Ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo per le sue imprese tennistiche, e ora i riconoscimenti non tardano ad arrivare. Jasmine Paolini è nata a Castelnuovo di Garfagnana, ha un padre toscano e una mamma di origini polacche. Ed è proprio dalla Polonia che in questi giorni è arrivato un attestato stima e di riconoscenza per la tennista che non ha mai nascosto le proprie origini. Il consigliere comunale di Lodz Piotr Cieplucha, già viceministro della Giustizia del Governo polacco, ha avanzato la richiesta di assegnare la cittadinanza onoraria alla tennista italiana, unica nella storia ad aver disputato una semifinale del Masters 1000 di Miami.