Verona-Parma, Juve, Lazio e Milan: le ultimissime

Il lunedì di Serie A si apre alle 18.30 con Verona-Parma, queste le probabili formazioni: VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Kastanos; Mosquera, Amin Sarr. PARMA ( 4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Bernabé, Sohm, Keita; Mann, Bonny, Almqvist.

Non arrivano buone notizie in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Federico Gatti. Il difensore, si è sottoposto agli accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una frattura composta della diafisi del perone. Tudor, che dovrà fare a meno del difensore per circa trenta giorni. Il rientro di Gatti dovrebbe avvenire non prima del 4 maggio, per la trasferta con il Bologna.

Thomas Muller lascerà al termine della stagione il Bayern Monaco. L'attaccante tedesco non rinnoverà il suo contratto con il club e sarà libero di scegliersi una nuova destinazione. Secondo quanto riportato da transferfeed, la Lazio sarebbe pronta a fiutare l'affare. A fare da intermediario, secondo la ricostruzione del portale, sarebbe Miroslav Klose, ex compagno di squadra al Bayern Monaco e con la maglia della Germania.

Milan contro Liverpool, Leao contro Chiesa, ma non solo. La prossima estate, torneranno a sfidarsi due grandi del calcio europeo, protagoniste nel 2005 e nel 2007 di iconiche finali di Champions League. Nel presentare la prima tappa del Pre-Season Tour 2025, il club rossonero ha annunciato la prestigiosa amichevole con i Reds di Arne Slot, che si disputerà ad Hong Kong alla fine del mese di luglio